Nach Großbrand in Neu Staßfurt: Aufräumarbeiten können beginnen

Die Feuerwehren in Staßfurt mussten an Ostermontag zum größten Einsatz seit 2018 ausrücken. In Neu Staßfurt brannten zwei Lagerhallen aus. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen weiterhin, der Besitzer treibt Pläne zum Abriss der Ruinen voran.

Neu Staßfurt - Am Montag, 16. Mai, ist es vier Wochen her, dass zwei mit Stroh gefüllte Lagerhallen in Neu Staßfurt in Flammen aufgegangen sind. Auch wenn das Geschehen seit einiger Zeit unter Kontrolle ist, beschäftigt der Großbrand immer noch viele Akteure.