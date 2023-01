Narren in Güsten endlich wieder los

Noch mit Texten in der Hand, aber schon mit Schmunzeln im Gesicht, laufen auch die Proben für den Güst'ner Karneval derzeit auf Hochtouren. Hier für eine Winnetou-Nummer, bei der Old-Shatterhand (links, Christian John) auf Frauensuche ist. Indianer-Häuptling Grauer Gunter (Gunter von Kalnassy) weiß seine Tochter Emely (Annika Werner) vor der Eroberung zu schützen. Am morgigen Freitag, 18 Uhr, sind alle Mitwirkenden von Auftakt und Finale in den Saal gerufen. Am Sonnabend, 10.30 Uhr, beginnt das große Schmücken.

Foto: Falk Rockmann