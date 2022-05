Neuer Radweg bei Hohenerxleben endet im Schlamm

Hohenerxleben/Neugattersleben - Bis Ende 2020 sollte der Park Hohenerxleben eigentlich schon umgestaltet sein, um in Aussicht gestellte Fördermittel in Höhe von gut einer Million Euro in Anspruch nehmen zu können. Anfangs war etwa die Hälfte im Gespräch. Ausgangspunkt waren Hochwasserschäden von 2013 und der Wunsch einiger, im Park wieder Sicht-Achsen zu schaffen – wie von den einstigen Schlossbesitzern von Krosigk veranlasst.