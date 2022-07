Nicht zufrieden mit halber Stelle für Egelner Mulde

Egeln - Die Schulsozialarbeit war auch Thema in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Verbandsgemeinderates. Diese fand unmittelbar nach der Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages statt, wo dazu wichtige Entscheidungen getroffen worden waren. Er hatte mehrheitlich beschlossen, dass drei Schulen im Salzlandkreis in den kommenden beiden Schuljahren von den zwei zusätzlichen Stellen für die Schulsozialarbeit profitieren, die das Land finanziert (Volksstimme berichtete). Dabei handelt es sich um das Dr.-Carl-Herrmann-Gymnasium in Schönebeck mit einer Vollzeitstelle sowie die Grundschulen „Ludwig Uhland“ in Staßfurt und „Vier Jahreszeiten“ in Egeln mit je einer halben Stelle. Mit dieser Variante konnte sich die Fraktion SPD/Grüne/Freie durchsetzen.