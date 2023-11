Nach Mastbruch am Zelt: Premiere vom Nikolauszirkus in Staßfurt in Gefahr?

Staßfurt. - Die Manege und das Chapiteau für den 5. Staßfurter Nikolauszirkus stehen. Die Artisten befinden sich auf der Anreise. Der Vorverkauf ist gut angelaufen. Jessika Probst-Petrache und ihre Familie können es kaum erwarten, dass am Sonnabend, 2. Dezember, 15 Uhr, erstmals die Scheinwerfer angehen und die Musik erklingt. So sah es am Montagabend aus. Am Morgen danach die Katastrophe: Der Quermast über dem Zelt war gebrochen. In der Nacht hatte es geschneit.