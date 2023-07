Hecklingen - René Kiel

Peter Orloff und die Schwarzmeer Kosaken geben am Montag, 7. August 2023, 18 Uhr, wieder ein Konzert in der romanischen Basilika in Hecklingen. Damit wollen sie auch ein Zeichen setzen gegen den Krieg in der Ukraine.

Königsklasse, Naturereignis und Gänsehaut-Garantie

Peter Orloff freut sich dabei ganz besonders auf ein Wiedersehen in Hecklingen mit den Menschen, die die Gelegenheit haben werden, ihn mit seinem Elite-Ensemble, das als Königsklasse seines Genres gilt, live zu erleben und verspricht den Zuschauern schon heute einenunvergesslichen Abend. Oder, so die Kommentare von Zuschauern, ein „Konzert mit Gänsehaut- Garantie“, und ein „musikalisches Naturereignis“, teilte das Management mit. Es gibt viele Kosaken-Chöre, aber nur einen Schwarzmeer Kosaken-Chor!Der Kartenvorverkauf erfolgt im evangelischen Pfarramt in der Hermann-Danz-Straße 52 in Hecklingen und zwar montags und donnerstags von 9 bis 13 Uhr, in der Stadtinformation in der Steinstraße 38 in Staßfurt, im Reisebüro Pflugmacher in der Hohenerxlebener Straße 88 in Staßfurt und im Blumengeschäft von Nancy Priese in der Hermann-Danz-Straße 45 in Hecklingen.

Darüber hinaus können Tickets auch online auf der Internet-Seite www.reservix.de oder an der Telefon-Hotline: (0761) 888 499 99 geordert werden.