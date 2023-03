Am Umspannwerk in der Bahnhofstraße in Förderstedt wurde ein neuer 5G-Standort eingerichtet.

Staßfurt - Startschuss für das Mobilfunknetz der Zukunft: Der Telekommunikationsanbieter O2 Telefónica möchte den schnellen 5G-Mobilfunkstandard nach Staßfurt bringen. Der Netzbetreiber hat dort nach eigenen Angaben einen neuen 5G-Standort in der Bahnhofstraße (Am Umspannwerk) in Förderstedt errichtet. Weitere würden im Zuge der laufenden 5G-Ausbauoffensive folgen, heißt es in einer Pressemitteilung von O2.

Mit 5G profitierten Kunden in Staßfurt ab jetzt von höheren Downloadgeschwindigkeiten und kürzeren Reaktionszeiten bei der mobilen Datennutzung. Gleichzeitig ermögliche 5G neue Anwendungsmöglichkeiten: Neben Social Media-Nutzung, Musik- und Videostreaming entfalten besonders datenintensive Anwendungen wie Mobile Gaming oder Virtual/Augmented Reality erst über 5G ihr volles Potenzial. Als Ersatz für einen Festnetzanschluss könnten Kunden in Homeoffice-Zeiten über 5G selbst große Dateien in Sekundenschnelle herunterladen. Zudem sei 5G die Grundlage für industrielle Netze – unter anderem für die Vernetzung von Maschinen und Anlagen in der Produktion und Logistik – sowie für künftige Anwendungen wie das autonome Fahren.

„5G ist der Turbo der Digitalisierung für Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland. Wir schaffen mit unserem leistungsstarken 5G-Netz die entscheidende Grundlage für eine noch bessere Vernetzung und neue digitale Anwendungen. Wir haben unseren 5G-Ausbauturbo gezündet und investieren so viel in unser Netz wie nie zuvor“, sagt Markus Haas von O2 Telefónica. Durch den neu in Betrieb genommenen 5G-Standort könnten Kunden ab sofort die Vorteile von 5G vor Ort nutzen. Dafür benötigen sie ein 5G-fähiges Smartphone und einen 5G-fähigen Mobilfunktarif, heißt es weiter.