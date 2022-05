Omikron: Viele Kita-Gruppen im Salzlandkreis in Quarantäne

Coronatests in einer Kita werden angeboten, aber nicht von allen Eltern in Anspruch genommen. Aufgrund der Omikron-Variante spitzt sich die Situation in den Einrichtungen im Salzlandkreis zu.

Schönebeck/Staßfurt - „Die Infektionszahlen schnellen bei uns in den Kitas nach oben.“ Stefan Labudde, Geschäftsführer der Lebenshilfe Bördeland, hört tagtäglich neue Fallmeldungen. „Fast die Hälfte unserer Einrichtungen hat eine oder mehrere Gruppen in Quarantäne.“ Und die Lebenshilfe ist Träger von 16 Kindertagesstätten in den Altkreisen Schönebeck und Staßfurt, mit mehr als 1700 Kindern. Die besondere Herausforderung: Die meisten Mädchen und Jungen sind ungeimpft. Hier hat das Virus, speziell die hochansteckende Omikron-Variante, leichtes Spiel. Zwar sei das Gros der Beschäftigten schon geimpft und geboostert. Doch auch sie infizieren sich vermehrt. Weil sie täglich direkt an der Front sind. Trotz ausgefeilter Hygienekonzepte und Einteilung in Kohorte lauert die Ansteckungsgefahr überall. Was die Erzieherinnen ans Limit bringt. Stellt sich die Frage: Sind bald alle Kitas dicht?