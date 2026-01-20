In der Region Staßfurt ist Paul Gerhard Schnock kein Unbekannter. Geboren wurde er am 20. Januar 1936 in Förderstedt. Nun feiert er seinen 90. Geburtstag.

Als junger Mann spielte der Förderstedter (2. Reihe links) in der zweiten Mannschaft der damaligen Betriebssportgemeinschaft (BSG) Traktor Förderstedt. Später übernahm er für 30 Jahre den Vereinsvorsitz.

Förderstedt - Heute vor 90 Jahren begann diese Lebensgeschichte. Er hat viel bewegt in seinem Arbeitsleben – und auch gesellschaftlich. In der Region Staßfurt ist Paul Gerhard Schnock kein Unbekannter. Geboren wurde er am 20. Januar 1936 in Förderstedt. Seine Eltern, Martha und Paul Schnock, führten in Förderstedt den Gasthof „Zum Adler“, der 1961 verkauft und zur Gemeindeverwaltung umgewandelt wurde. Genau wie seine Geschwister, Dietrich und Edith, hatte auch Paul Gerhard Schnock kein Interesse daran, die Gastronomie zu übernehmen.