Polizeiruf 110 aus Magdeburg: Kameraden der Feuerwehr Egeln im Fernsehen

Einmal in einem richtigen Film mitspielen, davon träumen viele. Für neun Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Egeln wurde dieser Traum Wirklichkeit. Sie schafften es im Juli mit dem „Polizeiruf 110“ sogar in das Abendprogramm der ARD.

Egeln/Groß Börnecke - Beim Fernsehen kann man tatsächlich etwas lernen. Für den stellvertretenden Leiter der Egelner Ortswehr Patrick Drebenstedt zum Beispiel war es bei den Dreharbeiten zum Magdeburger Polizeiruf so. Es sei eine sehr spannende Erfahrung einmal persönlich bei einem Filmdreh am Set dabei sein zu können, erzählt er. Er war aber auch überrascht wie lange es dauert, ehe eine Szene im Kasten war: „Wir hatten von 8 bis 14 Uhr gebraucht für etwas, das später im Fernsehen zirka 30 Sekunden ausmachte“, sagte Patrick Drebenstedt. Auffällig sei auch gewesen, dass am Set niemand reden durfte.