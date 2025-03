Die stellvertretende Leiterin des Polizeireviers Bernburg, Julia Meister, nahm in der Verbandsgemeinderatssitzung Stellung zur Polizeipräsenz in der Egelner Mulde. Nicht nur der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (l.) und der stellvertretende Ratsvorsitzende Knut Kluczka hörten ihr gespannt zu.

Egeln. - Die Polizeipräsenz in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde ist im Verbandsgemeinderat erneut auf Kritik gestoßen. „Die Situation mit den Regionalbereichsbeamten, die seit Monaten nicht mehr vor Ort sind, ist nicht befriedigend“, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeisters Michael Stöhr (UWGE) in der Ratssitzung am Mittwochabend im Egelner Rathaus. Dort äußerte er den Wunsch, dass es bald zu einer Verbesserung kommt. Das sei auch wichtig für das Sicherheitsgefühl der Menschen, sagte er mit Blick auf Polizeirätin Julia Meister. Die stellvertretende Leiterin des Polizeireviers Bernburg war seiner Einladung gefolgt, um den Räten in Egeln dazu Rede und Antwort zu stehen.