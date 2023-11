Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - In Staßfurt werden am Mittwoch, 29. November, alle Apotheken in der Kernstadt geschlossen bleiben. Wie Daniela Wagner von der Zentral-Apotheke in Leopoldshall bestätigt, werden sich alle fünf Apotheken am Protesttag beteiligen. Den Notdienst übernimmt die Germania-Apotheke in Förderstedt in der Magdeburg-Leipziger-Straße 13. Ab 8 Uhr bis Donnerstag 8 Uhr können Patienten dort über eine Notdienstklappe Medikamente erwerben. Auch die Glückauf-Apotheke in Nachterstedt sowie die Markt Apotheke in Bernburg bieten unter anderem einen Notdienst an.