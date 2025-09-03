Warum sich eine Hundefreundin aus Rathmannsdorf in Old English Bulldogs verliebt hat. Claudia Buhrau freut sich zudem immer auf kleine und große Familientreffen.

Rathmannsdorf. - „Mein Rudel ist für mich Zuhause und Geborgenheit.“ Kann man das Hobby als Hundefreund/in schöner ausdrücken? Vielleicht noch so: „Meine Hunde sind meine Fellbabys.“ Claudia Buhrau liebt Hunde über alles. Speziell alle Bulldoggen. Angefangen hatte es als Jugendliche, mit einem Rottweiler.