Real-Aus in Staßfurt: Stadt will bei Rewe nicht locker lassen

Rewe hatte verkündet, den Real-Standort in Staßfurt nicht zu übernehmen. Die Stadt will nochmal mit dem Unternehmen ins Gespräch. Was jetzt gegen das Supermarkt-Aus unternommen wird.

Staßfurt - Alfred Krämer aus Staßfurt kann es kaum glauben, als er in seiner Heimatzeitung vom Hin und Her mit Real und Rewe liest. „Der Realmarkt in Staßfurt ist für viele ein Traditionsunternehmen, das niemand missen möchte. Zumindest nicht jene, die hier ihre Einkaufsheimat gesehen haben. Es ist einfach eine Schweinerei, wie Mitarbeiter und Käufer ,verarscht’ werden“, schimpft der in der Nachbarschaft wohnende Staßfurter.