Rentner-Stammtisch in Staßfurt startet am 31. Juli

Staßfurt. - Einsamkeit im Alter – dieses Problem ist Sebastian Stein in seinem Arbeitsalltag nur allzu vertraut. Er ist Leiter der ambulanten Dienste bei der Lebenshilfe Bördeland in Staßfurt. „Was wir in der täglichen Arbeit erleben, ist, dass ältere Menschen sich zurückziehen – sei es durch Krankheit, Beeinträchtigungen oder einfach die Einschränkungen, die das Alter mit sich bringt“, berichtet er.