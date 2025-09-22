Die Lebenshilfe erfreut sich zwei neuer Rikschas – bezahlt von der Aktion Mensch, geliefert von den Pfeifferschen Stiftungen, sollen sie den Alltag bunter gestalten.

Staßfurt - Im neuen Schuppen neben dem Haupteingang steht bereits ein dreirädriges Fahrrad – mit einem Korb für Gepäck. Da fährt der Lastkraftwagen aus Magdeburg auf den Hof in der Strandbadstraße, um den Staßfurter Fuhrpark um zwei weitere Räder zu erweitern. Eine Förderung der Sozialorganisation Aktion Mensch hat der Lebenshilfe Bördeland am vergangenen Freitag zwei Rikschas beschert – eingekauft hat die gemeinnützige Gesellschaft bei den Pfeifferschen Stiftungen, denen in der Landeshauptstadt ein Fahrradgeschäft angeschlossen ist. Kosten insgesamt – mit Schuppen, Schutzausrüstung und Service: rund 30.000 Euro.