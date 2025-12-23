Im Rahmen des lebendigen Adventskalenders bauen Kinder auf dem Hof des Galloway-Zuchtbetriebs in Rätzlingen unter Anleitung zweier Ranger aus dem Drömling Futterhäuschen für die Tiere im Winter.

Umweltbildung in Aktion: Ranger Ralf Bertram (links) zeigt Carlotta und Jolena, wie ein Futterhäuschen zusammengebaut wird, während Gastgeber Jörg Lauenroth-Mago kurz zuschaut.

Rätzlingen. - Auf dem Hof des Galloway-Zuchtbetriebs Lauenroth-Mago in Rätzlingen herrschte am 17. Dezember reges Treiben. Im Rahmen des lebendigen Adventskalenders im Drömling waren Kinder und mit ihren Familien gekommen, um gemeinsam einen vorweihnachtlichen Nachmittag zu verbringen. Im Mittelpunkt stand dabei eine Bastelaktion für Kinder, die von den Rangern Alexander Ziemann und Ralf Bertram angeleitet wurde. Mit vorgefertigten Teilen konnten die jungen Teilnehmer ihre eigenen Futterhäuschen zusammenbauen und kreativ gestalten. Unterstützung bekamen sie dabei nicht nur von den Rangern, sondern auch von Eltern und Großeltern.