Eickendorfs Ortsbürgermeister Martin Schmidt blickt im Jahresendinterview zufrieden auf das scheidende Jahr zurück - und freut sich auf zwei große Jubilären.

Nächstes Jahr stehen in Eickendorf gleich zwei Jubiläen an

Eickendorfs Ortsbürgermeister Martin Schmidt resümiert das scheidene Jahr und gibt einen Ausblick auf 2026.

Eickendorf. - Die Eickendorfer können auf ein erfolgreiches Jahr zurückschauen. Ortsbürgermeister Martin Schmidt verrät im Interview mit der Volksstimme, was ihn in diesem Jahr besonders beschäftigt hat und worauf er sich im kommenden Jahr freut. Das Gespräch führte Bianca Heimert.