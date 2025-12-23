Rückblick auf 2025 Nächstes Jahr stehen in Eickendorf gleich zwei Jubiläen an
Eickendorfs Ortsbürgermeister Martin Schmidt blickt im Jahresendinterview zufrieden auf das scheidende Jahr zurück - und freut sich auf zwei große Jubilären.
Eickendorf. - Die Eickendorfer können auf ein erfolgreiches Jahr zurückschauen. Ortsbürgermeister Martin Schmidt verrät im Interview mit der Volksstimme, was ihn in diesem Jahr besonders beschäftigt hat und worauf er sich im kommenden Jahr freut. Das Gespräch führte Bianca Heimert.