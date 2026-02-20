weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Bundessondervermögen: Saale-Wipper einig – drei Millionen auf Gemeinden verteilt

Der Verbandsgemeinderat beschließt die Verteilung des „geschenkten Geldes“. Saale-Wipper rechnet mit knapp vier Millionen Euro vom Bund.

Von Falk Rockmann 20.02.2026, 06:16
Der Verbandsgemeinderat Saale-Wipper ist sich im Ratssaal des Güstener Rathauses einig geworden über die Verteilung des Bundessondervermögens.
Der Verbandsgemeinderat Saale-Wipper ist sich im Ratssaal des Güstener Rathauses einig geworden über die Verteilung des Bundessondervermögens. Foto: Engelbert Pülicher

Güsten. - Die Millionen aus dem Sondervermögen des Bundes sind noch nicht da. Die Verteilung der zu erwartenden 3,76 Millionen Euro hat der Verbandsgemeinderat Saale-Wipper jetzt aber schon festgelegt. „Das Geld sollte zügig abgerufen werden“, drängt Alexander Siersleben (Saale-Wipper-Fraktion), „Wenn es heute eine Mehrheit gibt, können wir damit planen und arbeiten.“ Das sei schon eine Chance für Investitionen, die man sonst nicht hätte.