Der Verbandsgemeinderat beschließt die Verteilung des „geschenkten Geldes“. Saale-Wipper rechnet mit knapp vier Millionen Euro vom Bund.

Der Verbandsgemeinderat Saale-Wipper ist sich im Ratssaal des Güstener Rathauses einig geworden über die Verteilung des Bundessondervermögens.

Güsten. - Die Millionen aus dem Sondervermögen des Bundes sind noch nicht da. Die Verteilung der zu erwartenden 3,76 Millionen Euro hat der Verbandsgemeinderat Saale-Wipper jetzt aber schon festgelegt. „Das Geld sollte zügig abgerufen werden“, drängt Alexander Siersleben (Saale-Wipper-Fraktion), „Wenn es heute eine Mehrheit gibt, können wir damit planen und arbeiten.“ Das sei schon eine Chance für Investitionen, die man sonst nicht hätte.