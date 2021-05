Salzlandkreis mit Corona-Dashboard Vorreiter

Bernburg - Das Dashboard, mit dem der Salzlandkreis die Bürger jeden Tag zuverlässig über die aktuellen Infektionszahlen der Corona-Pandemie im Kreis und in den Städten und Gemeinden informiert, erfreut sich bei den Salzländern inzwischen großer Beliebtheit. Das beweisen auch die Klickzahlen. Das waren seit der Inbetriebnahme im Oktober des vergangenen Jahres insgesamt 2,3 Millionen.

„Daran kann man das große Informationsbedürfnis der Bürger ablesen“, sagte Landrat Markus Bauer (SPD). Über solch ein Informationsinstrument verfüge in dieser Form kein anderer Landkreis in Deutschland außer das Robert-Koch-Institut, sagte der Kreischef.

Hochschulabsolventen entwickeln Salzlandkreis-Dashboard

Das Dashboard zum Infektionsgeschehen im Salzlandkreis wurde von zwei Absolventen der Hochschule Anhalt entwickelt, die mittlerweile für die Kreisverwaltung im Bereich Digitalisierung und Innovation arbeiten. Als Vorlage diente eine entsprechende Software zur Vernetzung von Geodaten, die die Kreisverwaltung gekauft hatte. „An diesem Beispiel wird deutlich, dass die Kooperation von Hochschule und Salzlandkreis gewinnbringend ist“, sagte der Landrat.

Die Digitalisierung sei auch in der Kreisverwaltung nicht mehr wegzudenken, so Bauer. Aus diesem Grund sei im Landratsamt vor Jahren eine eigene Stabsstelle für die Digitalisierung unter der Leitung von Dirk Helbig ins Leben gerufen worden. Zu seinen Mitarbeitern gehören Mathias Grothe und Nora Beyer.

Salzland-Dashboard als Titelbild auf Wissenschaftsmagazin

Mit dem Dashboard, um das sie sich kümmern, sei es möglich, Informationen des Salzlandkreises und der Kommunen zu verknüpfen, sagte der Landrat. Er strebt eine „smart Region“, und damit einen regionalen Verbund unterschiedlicher Gebietskörperschaften, der digitalisierte Bereiche aus Kommunen, der lokalen Wirtschaft und der Zivilgesellschaft umfasst, an. „Das soll das Leben im ländlichen Raum einfacher gestalten“, so Bauer. Für Professor Erich Buhmann, der bis vor einem Jahr an der Hochschule Anhalt unterrichtet hatte, ging mit dem Dashboard ein zehn Jahre lang gehegter Traum in Erfüllung. Er machte dem Landrat ein Kompliment dafür, „ein Gespür dafür zu haben, neue Inhalte in der Verwaltung zu setzen.“ Denn es sei relativ schwer dort etwas Positives auf diesem Gebiet zu bewegen. Die Umsetzung passiere nur mit guten Leuten.

Als Anerkennung für diese innovative Leistung wird das Dashboard auf dem Titelbild des nächsten „International Journal Digital Landscape Architecture“ abgebildet, einem wissenschaftlichen Magazin, dass die ab nächsten Donnerstag beginnende Tagung zu diesem Thema begleitet. „Das Image vermittelt die vorbildliche regionale Anwendung von digitalen Werkzeugen, die im Rahmen der Tagung international verfolgt werden“, sagte der Professor, der auch Herausgeber des Journals ist.