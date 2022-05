Salzlandkreis oder Gemeinden: Wer trägt Schuld an Millionen-Überschüssen?

Zu viel Geld in der Kasse? Hat eigentlich weder der Salzlandkreis noch die Kommunen. Dennoch gibt es Schuldzuweisungen wegen Überschüssen in Millionenhöhe.

Schönebeck/Staßfurt - „Ich habe den Eindruck, es hat sich in den letzten Jahren zum Volkssport entwickelt, die Haushalte vorsichtiger aufzustellen. Das ist bei den Kommunen und beim Kreis so. Gegenseitige Schuldzuweisungen halte ich für komplett verfehlt.“ Gerald Bieling (CDU) ist die ewig währende Debatte leid, wie er im jüngsten Kreisausschuss gestand. Doch genau diese gab es in den zurückliegenden Wochen. Doch gibt es ihn überhupt, den einen Schuldigen?

Weil die Verwaltung einen vom Landesverwaltungshaushalt verlangten Nachtragshaushalt aufgestellt hat und dabei die Umlage angehoben hat. Nachdem Kreistagsmitglieder in den Ausschüssen hinterfragten, warum der Kreis trotz negativer Planungen ständig mit Überschüssen in Millionenhöhe abschließt, schoss die Verwaltung verbal zurück. Auch die Gemeinden hätten schließlich seit Einführung der Doppik Millionenüberschüsse gehabt, wie Fachbereichsleiterin Andrea Schellenberger betonte. Am 3. Mai im Sozialausschuss sprach sie von 98 Abschlüssen, die positiver und 40, die negativer ausgefallen seien. Insgesamt sei so bei den Gemeinden ein Überschuss von rund 64 Millionen Euro entstanden.

Im Kreisausschuss vor einer Woche sah ihr Zahlenwerk wieder etwas anders aus. Demnach seien 106 Jahresabschlüsse besser als geplant gelaufen und nur noch 37 schlechter. Insgesamt sei sogar ein Plus von 92,5 Millionen Euro erwirtschaftet worden.

Kaum bestätigte Jahresabschlüsse

Wie passt das zusammen? Kann es sein, dass Abschlüsse, die vor einer Woche noch negativ waren, plötzlich positiv ausfallen? Laut Kreisverwaltung schon. „Die Daten aus dem Kreisausschuss waren die aktuell verfügbaren. Korrekt waren mit dem damaligen Stand jeweils beide“, reagiert Pressesprecher Marko Jeschor auf Volksstimme-Nachfrage. Es gebe diese Unterschiede, weil die Kreisverwaltung mit vorläufigen Jahresabschlüssen der Städte und Gemeinden arbeite. Diese unterliegen stetigen Veränderungen, und zwar solange es nicht auf Grundlage der Eröffnungsbilanz bestätigte Jahresabschlüsse gebe. „So kann es sein, dass aus einem vorläufigen Defizit auch ein vorläufiger Überschuss entsteht. Wie schnell aus einem Plus ein Minus wird, hängt dabei auch von den konkreten Zahlen ab“, erklärt Jeschor.

Der Salzlandkreis kam zwischen 2013 auf 2020 auf sieben Jahresabschlüsse, die besser waren als geplant, mit einem Überschuss von rund 50 Millionen Euro. „Wir haben auch kein Plus erwirtschaftet“, erinnerte Landrat Markus Bauer (SPD) auch noch einmal an das 80-Millionen-Euro-Defizit, das der Kreis abtragen muss. „Wir haben die Aufgabe als Landkreis, die Beträge als Gemeinschaft auch abzubauen, sonst kommen wir nie auf einen grünen Zweig“, sieht er auch die Städte und Gemeinden in der Pflicht, beim Schuldenabbau mitzuhelfen.

Bauer gab auch die teils enormen Preissteigerungen bei Strom und Gas zu bedenken. Die seien noch nicht einmal in voller Höhe eingerechnet worden. „Die Preissteigerung betrifft ja alle, auch die Gemeinden. Wir reden von einer prozentualen Kreisumlage und nicht von einem fixen Eurobetrag“, entkräftete Sven Rosomkiewicz (CDU) dieses Argument direkt.

Rückenwind für die Städte und Gemeinden kam auch von Tobias Rausch (AfD). „Ich kenne keine Kommune, die zu viel Geld hat.“ Er verwies schon einmal auf die geplante Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, das der Landtag beschließen will. Demnach soll mehr Geld sowohl bei den Landkreisen als auch bei den Gemeinden ankommen. Das könnte zumindest für 2023 mit bedacht werden. Auch bei der Höhe der Kreisumlage. Dabei auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, scheint kaum möglich. Holger Dittrich (FDP), seit 1994 im Kreistag, sagt: „Der Kampf um die Kreisumlage verfolgt mich seitdem. Da wurden immer Schlachten geschlagen.“ Die 43,5 Prozent sollten für beide Seiten vertretbar sein, meinte er.

Dem schloss sich der Kreisausschuss einstimmig an und gibt damit ein klares Signal für den Kreistag, der heute ab 17 Uhr im Kurhaus in Bernburg zusammenkommt.