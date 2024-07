Staßfurt/Bernburg - „Von uns aus gern wieder, der Aufwand habe sich schon jetzt gelohnt“, zieht im Landkreis-Fachdienst Jugend und Familie der Teamleiter des Pflegekinderdienstes für seine Mannschaft Kurzbilanz nach dem ersten kompakten Informationstag. Der Salzlandkreis hatte deshalb kürzlich nach Staßfurt eingeladen, alles vorbereitet und ganz viele Informationen bereitgehalten, um auch auf diese Weise neue und mehr Interessierte zu gewinnen als potenzielle Pflegeeltern, Paare und Alleinstehende, die alle notwendigen Voraussetzungen mitbringen und sich auch mit dem Herzen für diese Aufgabe entscheiden können.

Der Bedarf ist groß

Der Bedarf ist groß, schreibt der Salzlandkreis in einer Pressemitteilung. Und so entwickelt der Pflegekinderdienst immer wieder neue Ideen und Unterstützungsangebote für die zunehmende Zahl Kinder und Jugendlicher auch im Salzlandkreis, die Hilfe brauchen und zeitweise oder auf Dauer nicht bei ihren Eltern leben können. Ein kompakter Infotag mit breiter Werbung ist so eine Idee, die in dieser Form erstmals umgesetzt wurde im eigenen Haus der Kreisverwaltung in Staßfurt.

Freundliches Angebot

Sie jedenfalls nehmen dieses freundliche Angebot heute gerne an, meinte ein Paar aus Staßfurt, um mehr und Konkretes zu erfahren. Weil der eigene Kinderwunsch jahrelang nicht erfüllt wurde, hätten sie sich schon lange und immer mal wieder mit dem Gedanken befasst, sich um andere Kinder zu kümmern. Jetzt ist der eigene, kleine Nachwuchs zwei Jahre, der Große groß.

„Aber es soll doch allen Kindern gut gehen, wir möchten helfen“, meinte die Mutter und setzte sich an den Beratungstisch einer Sozialpädagogin. Ihren Jüngsten wusste sie in der Zeit gut betreut bei einer weiteren Mitarbeiterin. So kam ein konzentriertes, ungestörtes Gespräch heraus. Vielleicht sogar eine neue Pflegschaft. Aber dafür bedarf es natürlich mehr Zeit und Austausch.

Begleiten den Prozess

„Wir sind da, unsere Fachkräfte die Ansprechpartner, jeden Tag. Wir begleiten den Prozess und unterstützen die Pflegeeltern in dieser gemeinsamen Aufgabe, die von allen Seiten viel Einsatz fordert, dafür aber auch belohnt wird“, versichert Fachbereichsleiterin Anke Meyer.

„Der beste Lohn und Erfolg sind Salzländer Kinder und Jugendliche, die selbstbewusst und selbstbestimmt als Erwachsene ihr Leben leben und unsere Gemeinschaft stärken.“

20 Interessenten

Jetzt, beim ersten Infotag des Salzlandkreises, waren es an die 20 Interessierte, potenzielle Pflegemütter und -väter, die den persönlichen Austausch suchten und wichtige Informationen mitnehmen konnten zu den Voraussetzungen für die Aufnahme eines Pflegekindes, zu rechtlichen Rahmenbedingungen und Unterstützungsangeboten und Leistungen, die Familien erhalten.