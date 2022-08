Salzlandkreis: Wie können Betrugsversuche über WhatsApp verhindert werden?

Staßfurt/Schönebeck - Die 68-Jährige war zwar Rentnerin, stand aber mitten im Leben. Sie hat lange selbst eine Firma geleitet, bevor sie diese an ihren Sohn übergab. Sie ist fit. Im Körper und im Geist. Nun stand die Frau aber am Domplatz in Magdeburg und wollte fremden Menschen 15.000 Euro überreichen. Im letzten Moment konnte die Polizei verhindern, dass Betrüger die Frau um ihr Erspartes bringen.