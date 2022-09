Salzlandsparkasse schließt 19 Filialen

Um ein Viertel an Energie einzusparen, wird die Salzlandsparkasse im Oktober in den Winterbetrieb wechseln. Welche Filialen bis zum Frühjahr geschlossen bleiben.

Im Sparkassenschiff in Staßfurt haben das Zentrale Mahngericht der mitteldeutschen Länder, das Grundbuchamt und der Soziale Dienst der Justiz seit Jahren ihren Sitz.

Staßfurt/Schönebeck - Um Energie einzusparen, schließt die Salzlandsparkasse ab Oktober 19 ihrer insgesamt 46 Geschäftsstellen im Kreisgebiet und bis zum Frühjahr. „Wir gehen in den Winterbetrieb“, erklärten die Vorstandsmitglieder Hans-Michael Strube und Helmut Ibsch am Dienstagmorgen bei einem Pressegespräch im Salzlandschiff in Staßfurt.