Salzlandtheater in Staßfurt bekommt Förderung für Tanzveranstaltungen

Staatsballett Thüringen und das Theater Koblenz werden in zwei Spielzeiten mehrmals Tanzabende im Salzlandtheater Staßfurt aufführen.

Staßfurt - „Das Salzland wird zum Tanzland“: So hat der Salzlandkreis eine Pressemitteilung überschrieben. Wie der Kreis mitteilt, wird die Kulturstiftung des Bundes gleich zwei Theater im Salzlandkreis mit Tanz-Kooperationen fördern. Zum einen das Salzlandtheater in Staßfurt, zum anderen das Carl-Maria-von-Weber-Theater in Bernburg. Die zwei Theater im Salzland sind zwei von nur zehn Theatern, die bundesweit für eine Förderung im Programm Tanzland ausgewählt wurden.