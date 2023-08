Neundorf - In Neundorf steht am kommenden Wochenende der Höhepunkt des Jahres an. Beim Heimatfest am Freitag und Samstag ist der Ort im Ausnahmezustand. Es wird gefeiert bis in die späten Abendstunden. Natürlich werden dabei viele Besucher erwartet.

Möglich ist aber, dass einige den Weg zum Festplatz zwischen Staßfurter Straße und Friedrichstraße gar nicht finden. Denn: Seit Mittwoch, 9. August, ist die Hauptstraße, die durch den Ort führt, voll gesperrt. Bis zum kommenden Dienstag, 15. August, finden zwischen Ortseingang im Süden und der Karlstraße Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn statt.

Diese Mitteilung des Salzlandkreises hat in Neundorf für Verwunderung gesorgt. „Mir ist am Morgen beim Frühstück das Brötchen aus der Hand gefallen, als ich das gelesen habe“, sagt Anwohner Frank Rögner, SPD-Mitglied im Ortschaftsrat. Er wusste nichts davon. Der Ortsbürgermeister habe nichts gewusst. Und auch sonst niemand. „Ich habe bei Unternehmen und Gewerbetreibenden an der Hauptstraße nachgefragt. Niemand wusste etwas davon. Es haben alle aus der Zeitung erfahren. Das geht so nicht.“

Generell findet er es gut, dass an der Straße Arbeiten stattfinden. „Aber das Timing ist sehr unglücklich. Am Wochenende ist Heimatfest. Es ist nicht auszuschließen, dass es deswegen weniger Besucher gibt. Das kann so kurzfristig und unabgestimmt wirklich nicht sein, das muss besser werden!“

Rögners Hauptkritik richtet sich vor allem an die Art und Weise der (Nicht)-Kommunikation. „Schon in der Vergangenheit war es so, dass wir im Ort bei Baumaßnahmen nicht mitgenommen wurden. Ich möchte wissen, wie da die Kommunikationswege sind“, sagt er. Am Montag hatte sich Rögner daher per Mail an die Stadtverwaltung in Staßfurt gewandt. „Wir haben Gewerbetreibende in unserer Ortslage, die nicht unerhebliche Lieferketten unterhalten, diese planen und auch koordinieren. Ich erwarte im Vorhinein eine zeitgerechte und klare Information, wie sich Sperrungen in der Ortslage darstellen, damit insbesondere ansässige Unternehmen, aber auch die Bürgerinnen und Bürger sich zeitgerecht darauf einstellen können.“

Rögner bittet darum, dass in der nächsten Sitzung des Ortschaftsrates am 31. August die Stadt Staßfurt Stellung nimmt. In diesem Fall ist der Auftraggeber allerdings der Salzlandkreis. „Es ist äußerst schade, dass wir die Stimmung über eine eigentlich sehr gute Sache, nämlich der Verbesserung einer Straße, durch ganz offensichtlich mangelnde Gespräche vorab trüben“, so Rögner.