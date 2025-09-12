Dieser Tage feiert das Deutsche Rote Kreuz Staßfurt-Aschersleben zehn Jahre des Bestehens seines Schulsanitätsdiensts – die Keimzelle ist das Doktor-Frank-Gymnasium.

Staßfurt - Vor zehn Jahren hat Robin Bartels – heute von Berufs wegen Notfallsanitäter beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Staßfurt – den Schulsanitätsdienst ins Leben gerufen. „Gemeinsam mit einer guten Freundin“, so formuliert er es in einem rückblickenden Statement auf das erste Jahrzehnt des Bestehens des schulischen Engagements des hiesigen DRK – da man damals bemerkt habe, dass Lehrkräfte in Notfallsituationen zuweilen unsicher reagieren. „Zwar sind sie verpflichtet, ihr Wissen alle zwei Jahre aufzufrischen“, erläutert er, „doch ohne regelmäßige Anwendung verblasst es – was völlig normal ist.“