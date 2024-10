Dieses Mal scheiterte die Wahl in Schneidlingen nicht nur an fehlenden Kandidaten. Der Ortschaftsrat war nicht beschlussfähig. Bürger sprachen dennoch Probleme an.

Schneidlingen. - Die Schneidlinger müssen vorerst weiterhin ohne Ortsbürgermeister auskommen. Die Wahl scheiterte in der Ortschaftsratssitzung am Montagabend im Mehrgenerationenhaus nicht nur – wie im Juli und im August – an einem fehlenden Kandidaten, sondern dieses Mal an der mangelnden Beschlussfähigkeit. Denn zur Beratung waren mit Mario Schwarz und Christoph Peilicke nur zwei der insgesamt vier Ortschaftsräte erschienen. Martin Zimmermann und Anja Ballhause hatten sich entschuldigt, sagte der Bürgermeister der Stadt Hecklingen, Hendrik Mahrholdt (parteilos). Allerdings sei die Abmeldung nicht bei der Sitzungsleitung erfolgt, sondern in einer Whatsapp-Gruppe, fügte er hinzu.