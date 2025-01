Die Denkmalbörse des Landesverwaltungsamtes bietet den aus dem 14. Jahrhundert stammenden Gebäudekomplex in Schneidlingen zum Kauf an.

Die Wasserburg in Schneidlingen mit ihrem markanten Turm ist bereits seit Jahren dem Verfall preisgegeben.

Schneidlingen. - Die Wasserburg in Schneidlingen, die zusammen mit der evangelischen Kirche St. Sixti zu den ältesten und bedeutendsten Gebäuden des Ortes gehört, verfällt immer mehr. Dem will die Denkmalbörse des Landesverwaltungsamtes gegensteuern. Sie bemüht sich seit 17 Jahren aktiv darum neue Käufer für denkmalgeschützte Häuser zu finden, deren Besitzer nicht in der Lage sind, die Gebäude zu erhalten oder zu sanieren. Zu den 30 Objekten, die die Behörde zum Verkauf anbietet, gehört auch die Wasserburg Schneidlingen.