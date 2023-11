„Zapatos“ in der Steinstraße in Staßfurt bekommt eine neue Inhaberin, die das Geschäft am 1. März 2024 mit verändertem Sortiment wiedereröffnen wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - An den Scheiben in der Steinstraße 23 in Staßfurt kleben derzeit große Plakate. Weiße Buchstaben auf rotem Untergrund kündigen die Nachrichten beim Schuhgeschäft „Zapatos“ an. „Sale. 50 Prozent reduziert“ steht da oder „Räumungsverkauf“. Im August hatte Yvonne Wandt, Inhaberin des Ladens, angekündigt, dass sie das Geschäft Ende des Jahres schließen wird.