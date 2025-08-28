Die Peter-Jensen-Stiftung und die Umland Service GmbH nutzen ein Projekt an der Sekundarschule LebenLernen, um bei den Neuntklässlern für Handwerksberufe zu werben.

Zoe, Leni, Pia und Johanna stellten sich beim Zusammenbau einer Bank aus Rohren auf dem Schulhof in Schneidlingen geschickter an als die Jungen.

Schneidlingen - Mit einem gemeinsamen Projekt haben die Peter-Jensen-Stiftung aus Hamburg, die alles dafür tut, dass Kinder und Jugendliche die richtige Berufswahl treffen, und die Umland-Service GmbH in enger Zusammenarbeit versucht, den Schülern der neunten Klasse der Sekundarschule LebenLernen der Oskar-Kämmer-Schule in Schneidlingen Handwerksberufe schmackhaft zu machen.