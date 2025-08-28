Schneidlingen Schule macht Werbung für Handwerksberufe
Die Peter-Jensen-Stiftung und die Umland Service GmbH nutzen ein Projekt an der Sekundarschule LebenLernen, um bei den Neuntklässlern für Handwerksberufe zu werben.
28.08.2025, 10:00
Schneidlingen - Mit einem gemeinsamen Projekt haben die Peter-Jensen-Stiftung aus Hamburg, die alles dafür tut, dass Kinder und Jugendliche die richtige Berufswahl treffen, und die Umland-Service GmbH in enger Zusammenarbeit versucht, den Schülern der neunten Klasse der Sekundarschule LebenLernen der Oskar-Kämmer-Schule in Schneidlingen Handwerksberufe schmackhaft zu machen.