Beim ersten Sponsorenlauf nach der Pandemie-Pause strengten sich die Schüler ordentlich an. 2.500 Euro gehen an das Kinderhospiz in Magdeburg, der Rest wird in Schulprojekte gesteckt.

Förderstedt. - Nach einer pandemiebedingten Pause von mehreren Jahren konnte die Sekundarschule Förderstedt endlich wieder ihren beliebten Sponsorenlauf veranstalten. Die Schüler der Schule zeigten dabei nicht nur sportlichen Ehrgeiz, sondern auch ein großes Herz für den guten Zweck.

Große Motivation

In den Wochen vor dem Lauf hatten sich die jungen Sportler eifrig auf die Suche nach Sponsoren gemacht, die bereit waren, pro gelaufener Runde einen bestimmten Betrag zu spenden. Die Resonanz war überwältigend: Zahlreiche Eltern, Verwandte, Freunde und lokale Unternehmen erklärten sich bereit, die Kinder und Jugendlichen zu unterstützen.

Bei strahlendem Sonnenschein und unter dem Jubel von Mitschülern, Lehrern und Eltern drehten die Schüler Runde um Runde auf dem Sportplatz der Schule. Die Motivation war groß, denn jede gelaufene Runde bedeutete mehr Geld für den guten Zweck.

Am Ende der beiden Tage stand fest: Die Schüler hatten die beeindruckende Summe von 4868,75 Euro erlaufen. Die Hälfte des erlaufenen Betrages wird in der Sekundarschule verbleiben und für Projekte und Anschaffungen verwendet. Die andere Hälfte wird an das Kinderhospiz in Magdeburg gespendet, das sich um schwerkranke Kinder und deren Familien kümmert. Diese Einrichtung leistet wertvolle Arbeit und ist auf Spenden angewiesen, um ihre wichtige Aufgabe erfüllen zu können.

Beispiel für Solidarität

Schulleiterin Simone Melle zeigte sich begeistert von dem Engagement der Schüler: „Es ist wunderbar zu sehen, mit wie viel Einsatz und Freude unsere Schüler bei der Sache waren. Der Sponsorenlauf war ein voller Erfolg, und wir sind stolz darauf, dass wir nicht nur unsere Schule unterstützen, sondern auch einen Beitrag für das Kinderhospiz in Magdeburg leisten können.“ Auch die Schüler selbst waren stolz auf ihre Leistung und freuten sich, dass sie mit ihrem sportlichen Einsatz etwas Gutes bewirken konnten. Am Freitag wurde der Scheck in Höhe von 2.500 Euro an Hanna Klingenberg von den Pfeifferschen Stiftungen Magdeburg vom Schulsprecher Luis Müller übergeben.

Der Sponsorenlauf der Sekundarschule Förderstedt war somit nicht nur ein sportliches Glanzlicht, sondern auch ein beeindruckendes Beispiel für Solidarität und Gemeinschaftssinn. Die Schule plant bereits, den Lauf im nächsten Jahr zu wiederholen und hofft, dass dann erneut viele Spenden zusammenkommen werden.