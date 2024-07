Staßfurt - Bei der Volkssolidarität in Staßfurt gab es wieder die Möglichkeit, sich in kleinen Gruppen im Umgang mit Tablet oder Smartphone schulen zu lassen. Das Projekt richtet sich grundlegend an eine breite Gruppe älterer Erwachsener und Menschen im Alter von mehr als 60 Jahren, vor allem aus ländlichen Regionen, schreibt Astrid Moukaddam, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Regionalverbands Aschersleben-Staßfurt-Harz.

Durch geschulte Kursleiter werden in kleineren Gruppen gemeinsam erkennbare Hemmungen überwunden und die Teilnehmenden befähigt, die eigene Gesunderhaltung auch mithilfe digitaler Angebote zur Kommunikation, Teilhabe und Gesundheitsförderung zu unterstützen. Der zweite Kurs startete mit acht Einheiten.

Den Umgang mit dem Tablett lernten die Senioren in zwei Gruppen bei der Volkssolidarität. Foto: Volkssolidarität

Jeden Mittwoch wurden Interessenten mit viel Aufmerksamkeit und Geduld hinsichtlich Digitalisierung geschult und bei Fragen rund um das Thema Gesundheit und Technik niedrigschwellig unterstützt. Insgesamt 13 Teilnehmer haben erfolgreich an dem Angebot der Volkssolidarität teilgenommen und erfüllten sich somit einen kleinen Traum, in eigener Regie mit ihrer eigenen Technik umgehen zu können. Stolz seien die Teilnehmer, nicht mehr bei jeder Kleinigkeit die Angehörigen befragen zu müssen. Nun wurde allen Teilnehmern ein Zertifikat und eine bleibende Erinnerung an die angenehme und lehrreiche Zeit überreicht. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge wurde Abschied genommen, ist man doch in all den Wochen zu einem Team zusammengewachsen. Nun heißt es: Lernen durch Handeln oder auch praktisch und selbstorganisiert sich trauen.

Wer sich für das Projekt interessiert, der kann die Volkssolidarität auf diesem Weg näher kennen lernen. Anruf unter Telefon (03925) 329 87 10. Die nächsten beiden Kurse beginnen am Mittwoch, 11. September, jeweils um 9.30 Uhr oder 12 Uhr und enthalten acht Schulungseinheiten. Gefördert wird dieses Projekt mit Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen des GKV-Bündnisses für Gesundheit.