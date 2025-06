Es wird warm in Staßfurt! Albertinesee (Foto), Strandsolbad und Löderburger See laden zunehmend zum Baden ein. Trotz der Nichtschwimmerbereiche gilt Vorsicht.

Staßfurt - Das Seepferdchen machen, ja: Wer alles kann, dem nehmen die Bademeister und Rettungsschwimmer Staßfurts für zehn Euro die Prüfung ab. Der Schwimmkursus jedoch? „Den bieten wir nicht“, sagt Schwimmmeister Frank Plantikow – in erster Linie am Natursee Strandsolbad anzutreffen. Seit das Hallenbad Salzlandcenter geschlossen hat, fahre man dazu zum Beispiel nach Magdeburg, Aschersleben, Schönebeck oder Bernburg, heißt es vonseiten des Teams Albertinesee. So lasse sich das Training mit einem Ausflug in nachbarschaftliche Gefilde verbinden.