Das ist neu am Dienstag:

6.27 Uhr: Eine Nachricht aus der Nacht: Einer Polizeistreife ist auf der Autobahn 36 bei Ilberstedt gegen 2 Uhr heute Nacht plötzlich ein Falschfahrer entgegengekommen.

Erst bei Güsten habe die Geisterfahrt des 50 Jahre alten Mannes gestoppt werden können, heißt es von der Polizei. Erst da habe der Fahrer nämliche seinen Fehler bemerkt und seinen Transporter gewendet.

Die Beamten hätten ihn dennoch gestoppt, kontrolliert und ihm seine Fahrerlaubnis abgenommen. Der Grund für seine Fahrt ist unklar. Alkoholisiert sei er jedenfalls nicht gewesen, berichtet die Polizei.

Plötzkau wehrt sich gegen Rassismus-Vorwurf

6.14 Uhr: Wie wehrt man sich gegen den Vorwurf einer rassistischen Äußerung, ohne Rassismus klein zu reden? Man fordert Ehrlichkeit. So halten es zumindest die Fußballer des SV Plötzkau, denen genau das von der Konkurrenz aus Ottersleben vorgeworfen wird.

Die Fußballer des Fußball-Landesklassevereins Plötzkau sagen mit iher Aktion nein zum Rassismus. (Foto: SVP)

Die Fußballer sind deshalb am Wochenende wie angekündigt zum anstehenden Spiel nach Aken gefahren, aber zum Punktspiel nicht aufgelaufen. Was die Kicker damit bezweckt haben, was sie sich erhoffen und warum sie von ihrem Gegner unterstützt wurden, lesen Sie hier.

Die 101 Jahre des Fritz Müller

6.06 Uhr: Er ist ein Barbyer Urgestein: Fritz Müller hat ein bewegtes Leben hinter sich.

Fritz Müller bewegt sich durch sein 102. Lebensjahr. Mit dem Rollator kommt er gerade von der Apotheke. Mit fast 100 radelte er noch durch Barby. (Foto: Thomas Linßner)

Und der älteste Bürger der Stadt kennt mit seinen 101 Jahren auch die ganze Geschichte der Stadt. Als Stalingrad-Soldat und Mitbegründer der Faschingskanuten erzählt er aus der Chronik.

Neuer Ansprechpartner in Staßfurt Nord

5.53 Uhr: Neuigkeiten vom Projekt für Jung und Alt in Staßfurt-Nord: Das Quartiersprojekt zur Nachbarschaftshilfe in Staßfurt-Nord hat mit Torsten Arnstädt einen neuen Ansprechpartner.

Im Dezember fand schon der erste Quartiersweihnachtsmarkt auf dem Gelände des Jugend- und Bürgerhaueses in Staßfurt-Nord statt. (Foto: Daniel Bierbach)

Einiges, was das Projekt bringen sollte, ist bereits verwirklicht. Demnächst stehen aber die nächsten Schritte an.