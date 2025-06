Am Sonnabend wurde der 14. Tag der Egelner Mulde in Hakeborn groß gefeiert - mit Musik, Tanz, Spiel und Spaß. Auch der nächste Austragungsort des Gemeinschaftsfestes steht schon fest.

Hakeborn/VS - Der mit 622 Einwohnern kleinste Ort der Verbandsgemeinde war am vergangenen Sonnabend der Mittelpunkt der Egelner Mulde. Dort wurde mit zahlreichen Gästen das traditionelle Gemeinschaftsfest gefeiert, das seit 2010 in jedem Jahr in einer anderen Mitgliedsgemeinde stattfindet. Hakeborn war zuletzt im Jahr 2015 an der Reihe. Und wie vor zehn Jahren spielte auch dieses Mal das Wetter mit. Bei der Hitze erwies sich der Anger mit seinen alten schattigen Bäumen als idealer Veranstaltungsort.