Die Magazinstraße in Frohse ist eine der schlechtesten Straßen der Stadt. die Stadt sagt nun, wenn sie saniert wird.

Die schlechteste Straße in Schönebeck-Frohse

Blick in die Magzinstraße: Kopfsteinpflaster fast wie im Mittelalter.

Frohse. - Ist die Magazinstraße in Frohse eine der schlechtesten Straßen in der Stadt Schönebeck oder die gar schlechteste? Letzteres konstatiert Anwohner und Stadtrat Torsten Pillat (CDU). Er wagte während der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses am Montagabend eine erneute Nachfrage, wann die kurze, rund 110 Meter lange Straße einschließlich Fußwege saniert werde?