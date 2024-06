SLK Live: Der Newsblog Das ist der Donnerstag im Salzlandkreis

Die Montessori-Schule in Schönebeck feiert 20-jähriges Bestehen, in Bernburg gehen 1.620 Wähler zum erstmals zur Urne, in Staßfurt sprechen Vereine über Wünsche an den neuen Stadtrat: Im Ticker am Donnerstag, 6. Juni 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.