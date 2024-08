Tote Fische und ihr Geruch ärgern die Teich-Anrainer in Neundorf, die Odyssee eines Katers führt von Schönebeck zurück nach Magdeburg, in Könnern atmen die Anwohner der Friedensstraße über das Ende der Baustelle auf: Im Ticker von Donnerstag, 8. August 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Donnerstag:

8.06 Uhr: Zwei weitere Nachtwächterführungen durch Alsleben werden am 13. und 14. September angeboten. Die Karten dafür gibt es ausschließlich am Montag, 19. August, von 16 bis 18 Uhr gegen eine Spende bei „Casa Flora“, Feldstraße 15.

Maximal vier Karten gibt es für jeden. Schon in der Vergangenheit waren die Führungen durch das abendliche Alsleben mit Geschichten und szenischen Darstellungen äußerst beliebt.

Dorffest in Elbenau

7.31 Uhr: Auf dem Schulhof der Waldschule findet übermorgen am Sonnabend, 10. August, das Elbenauer Dorffest statt. Beginn ist um 10 Uhr.

Der Bürger- und Kulturverein Elbenau und der Sportverein Elbenau haben ein buntes Programm zusammengestellt: vom Familiensportfest über Kinderflohmarkt und Kinderfest bis zur Dorfdisco.

Merfort singt auf dem Hof

7.06 Uhr: Am Sonnabend, 10. August, wird es auf dem Hof der Mauerstraße 2 in Aschersleben musikalisch. Singer-Songwriterin Natalie Merfort will laut Ankündigung mit ihren selbst geschriebenen Liedern unterhalten, aber auch Emotionen und Erfahrungen vertonen.

Das Konzert im Grünen beginnt 19 Uhr. Eintritt wird nicht erhoben, Spenden sind erwünscht.

Kinderkram in Drohndorf

6.43 Uhr: Unter dem Motto „Kinderkram“ findet am Sonnabend, 7. September, eine Kinder- und Babysachenbörse im Vereinshaus in Drohndorf statt. Von 9 bis 12 Uhr gibt es eine große Auswahl an Kleidung, Spielsachen, Umstandsmode und weiterer Babyausstattung.

Auch ein Kaffee- und Kuchenbuffet soll es laut dem Veranstalter, dem Kultur- und Heimatverein Drohndorf, geben. Noch bis zum 24. August können sich Interessierte für einen Stand anmelden und dann ihre Sachen verkaufen. Anmeldungen für die Börse werden per Whatsapp entgegen genommen und zwar unter den Nummern 0152/33644553 oder 0176/76706342.

Immer noch Ärger um den Fischgestank

6.22 Uhr: Tote Fische und modriger Gestank – das kennen Bewohner in Neundorf seit Wochen. Und die Anlieger ärgern sich.

Christoph Passek ärgert sich über tote Fische. (Foto: Volker Müller)

Warum sich trotz Kenntnis der Verwaltung bisher nichts getan hat, lesen Sie hier.

Nur der Weg nach Schönebeck ist unklar

6.16 Uhr: 18 Monate lang suchte ein Magdeburger seinen Kater. Gefunden wurde er in Schönebeck – und das rein zufällig.

Lothar Ohle und sein Kater Mohrchen fanden den Vermissten. (Foto: Stefan Demps)

Die ganze Geschichte erzählt der Finder Lothar Ohle aus Schönebeck heute pünktlich zum Weltkatzentag genau hier.

Endlich wieder Friedensstraße fahren

5.49 Uhr: Nach mehr als einem Jahr sind die Pflasterarbeiten in der Friedensstraße in Könnern abgeschlossen.

Die Friedensstraße in Könnern ist nach monatelanger Bauzeit nun wieder befahrbar. (Foto: Engelbert Pülicher)

Warum es so lange gedauert hat und wie hoch die Auftragssumme war? Für die Anwohner erstmal zweitrangig - erstmal. Sie atmen auf, weil die Straße endlich wieder befahrbar.