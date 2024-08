Die Salineinsel ist kein Einzelfall: In ganz Schönebeck häufen sich Fälle von Vandalismus. Was dagegen getan wird und warum Kameraüberwachung nicht möglich ist.

Unbekannte beschädigen Sportanlage in Schönebeck

Schönebeck. - Die Sonne lockt in diesem Sommer wieder mehr Menschen ins Freie und auch die sportlichen Aktivitäten kommen hier nicht zu kurz. Auch in Schönebeck lädt zum Beispiel etwa das Kleinfeld auf der Salineinsel zu Fußball, Basketball und Co. ein. Oder etwa nicht?