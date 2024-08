Ein Hidden Champion aus Güsten bietet der Konkurrenz in Asien die Stirn, gar nicht versteckt wird die Geschichte der Pfänner aus Groß Salze, ein Bernburger schwört auf Entspannung durch Fische: Im Ticker von Donnerstag, 22. August 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Donnerstag:

7.09 Uhr: Ab heute kommt es zu Veränderungen im Buslinienverkehr in Bernburg. Das teilt die Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) mit. Wegen des Weinmarktes wird die Buslinie 115 (City-Bus) vom heutigen Donnerstag, 22. August, 6 Uhr, bis zum Montag, 26. August, 12 Uhr, zwischen Markt und Busbahnhof umgeleitet.

Die Haltestellen Alter Markt, Saalplatz und Friedensallee können durch die Linie 115 nicht bedient werden. Die Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die Haltestellen Nienburger Straße oder Busbahnhof zu nutzen.

Zudem können von Freitag, 23. August, 11.30 Uhr, bis Betriebsschluss am Samstag, 24. August, aufgrund des Historischen Erntefestes die Strenzfelder Haltestellen Siedlung, Kastanienweg und Mensa nicht bedient werden. Die Fahrgäste werden gebeten, die Haltestelle Strenzfeld (Wendeplatz) zu nutzen.

Kirchengrillen in Schadeleben

6.47 Uhr: In Schadeleben wird am kommenden Sonnabend zum Kirchengrillen an der Kirche St. Annen eingeladen. Direkt nach dem um 18 Uhr beginnenden Abendgottesdienst gibt es im Freien Schmorwurst direkt vom Grill und kühle Getränke.

Damit könnten Gäste, so meinen es die Organisatoren, „den Sommerabend mit Leib und Seele genießen“.

HEB aus Güsten muss Asien nicht fürchten

6.24 Uhr: Eine Güstener Elekronik-Firma bietet Konkurrenz in Asien die Stirn: HEB Industrie-Elektronik in Güsten blickt auf eine über 70-jährige Betriebserfahrung zurück.

Aber auch Handarbeit gehört noch zum täglichen Produktionsablauf bei HEB Industrie-Elekronik. Hier bestücken Viola Krause (rechts) und Sabine Pfohl mit ruhiger Hand die filigranen Leiterplatten. (Foto: HEB)

Warum sich das Unternehmen für Wettbewerb mit modernster Leiterplattenbestückung gerüstet sieht, erzählen wir Ihnen hier.

Hobby und Artenschutz unter einem Dach

6.12 Uhr: Heute ist der „Tag der Fische“. Was macht die Faszination der Aquaristik aus? Fische faszinieren auch Peter Saliger aus Bernburg seit frühester Kindheit. Mehrere Aquarien hat er in seiner Wohnung.

Peter Saliger züchtet in seinem Aquarium Braunrücken Skalare, die ursprünglich aus Venezuela kommen. (Foto: Susanne Schlaikier)

Eine Dreiviertelstunde vorm Aquarium sei nicht nur spannender als Fernsehgucken. Es sei auch entspannender, bemerkt Saliger. Was Fische ihm bedeuten, erzählt er hier.

Auf den Spuren der Pfänner

5.53 Uhr: Die Salzline hat noch viel mehr zu erzählen: Isolde Hoch-Schilling kennt zum Beispiel die Geschichte der Pfänner - dem Adel der Salzproduktion.

Von den Pfännerhäusern ist heute kaum noch etwas zu sehen. Eine Tafel über einem Wohnhaus (links) an der Tränkestraße lässt die Wappen erahnen. (Foto: Alina Bach)

Es ist die nächste Folge unserer Reihe, in der wir einen Blick zurück auf Schönebecks Geschichte mit dem Salz werfen. Und die geht sogar noch weiter ...