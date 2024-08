Staßfurt/Förderstedt. - In der Stadt Staßfurt gibt es wieder einen stationären Blitzer. Dieser wurde in der Calbeschen Straße in Förderstedt aufgestellt, und zwar genau an der Stelle, an der sich auch früher eine solche Anlage befand. Aber im Gegensatz zu damals steht dort nur noch einer in Fahrtrichtung Ortsmitte und nicht mehr unmittelbar vor der Grundschule in Richtung Üllnitz.

