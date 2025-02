Besonderes Gemüse wächst im Gewächshaus in Nachterstedt, der kaum bekannte Tod eines prominenten Franzosen als Zwangsarbeiter jährt sich heute zum 80. Mal, Schönebeck fragt sich, wie es mit dem Klimaschutz weitergeht: Im Ticker von Donnerstag, 6. Februar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Donnerstag:

7.39 Uhr: Wie abhängig ist Gleichstellung von einer Person? Seit April 2024 ist die Gleichstellungsbeauftragte in Staßfurt erkrankt.

Wie die Arbeit seitdem verteilt wird und wer zukünftig die Stellvertretung übernehmen soll, erklären wir Ihnen hier.

Viele Fotos von Staßfurtern landen bei der Stadt

6.53 Uhr: Die Stadt Staßfurt freut sich über die große Resonanz auf den Aufruf zur Bildersammlung. Zahlreiche Bürger hätten bereits beeindruckende Fotos eingesandt, die nun auf der Internetseite der Stadt zu sehen sind, heißt es von der Stadt. Seit Montag sei eine erste Auswahl online, die Staßfurt und seine Ortsteile aus vielfältigen Perspektiven zeigt.

Das Projekt, initiiert von Ortschaftsrätin Petra Czuratis, wird fortgeführt: Ab sofort werden jeden Monatsanfang neue Bilder in die Galerie aufgenommen. Wer besondere Momente, eindrucksvolle Landschaften oder sehenswerte Orte festgehalten hat, ist weiter eingeladen, seine Aufnahmen zu senden. Fotos können per E-Mail an presse@stassfurt.de geschickt werden.

Bürgermeister René Zok freut sich über die anhaltende Beteiligung: „Die vielen Einsendungen zeigen, wie sehr sich die Menschen mit Staßfurt verbunden fühlen. Unsere Stadt hat viel zu bieten – und diese Galerie macht das auf wunderbare Weise sichtbar.“

Eine Chayote in Hoffmanns Gewächshaus

6.29 Uhr: Der Nachterstedter Gärtnermeister Joachim Hoffmann probiert gern Neuheiten und Exoten aus. Nun hat er eine Chayote im Gewächshaus.

Gärtnermeister Joachim Hoffmann aus Nachterstedt holt gern auch ungewöhnliche Pflanzen ins Seeland. In der Chayote, einer Gemüsebirne, (vorn links im Bild) sieht er die Pflanze der Zukunft. Hier wird einfach die komplette Frucht eingepflanzt. (Foto: Regine Lotzmann)

Warum der Gärtner auf besonderes Gemüse setzt, erklärt er Ihnen hier.

Ein Tod eines französischen Patrioten heute vor 80 Jahren

6.18 Uhr: Pierre Angot kämpfte im Zweiten Weltkrieg als Firmenchef mit List gegen die deutschen Besatzer seines Heimatlandes. Er stirbt im Alter von nur 42 Jahren am 6. Februar 1945 bei der Zwangsarbeit für die Junkers-Flugzeugwerke.

Pfarrer Lambrecht Kuhn, Kreisvorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, erinnerte am Volkstrauertag im November 2024 an Pierre Angot, der wie weitere 666 Häftlinge und Zwangsarbeiter aus dem Konzentrationslager Leau auf dem Bernburger Martinsplatz beerdigt ist. (Foto: Torsten Adam)

Wie heute vor 80 Jahren das Leben des französischen Bergbau-Ingenieurs im KZ Leau endete, erzählen wir Ihnen hier.

Wie weiter mit Klimaschutz in Schönebeck?

5.54 Uhr: LED-Beleuchtung bei den Straßenlaternen, die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung und mehr: So soll in Schönebeck der Klimaschutz vorangetrieben werden.

Mit Katrin Miehle wurde vor rund zwei Jahren eine städtische Klimamanagerin in Schönebeck eingestellt. Sie erarbeitete ein Klimaschutzkonzept. Doch wie geht es nun, mit Blick auf den Klimaschutz, in Schönebeck weiter?