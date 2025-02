Feuerwehr Feuerwehr Westeregeln: Gerätehaus soll im Sommer fertig sein

Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde investiert weiter in die Ortswehren. Das größte Vorhaben ist der Um- und Ausbau der Fahrzeughalle in Westeregeln, die einen Anbau erhält. Getan hat sich auch etwas in Borne und in Hakeborn.