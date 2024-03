Die Rückkehr des Bernabeums für eine Nacht, Grundschüler in Großmühlingen, die Erste Hilfe lernen, eine Bezahlkarte, bei der der Salzlandkreis gerne zum Modell werden würde: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der neue Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Immer auf dem neuesten Stand

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 7. März 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 8. März 2024:

Das ist neu am Freitag:

7.12 Uhr: Vandalismus bleibt in Aschersleben nicht nur an, sondern auch auf der Tagesordnung: Der Ausschuss für Ordnung, Recht und Kommunales der Stadt Aschersleben trifft sich am kommenden Dienstag, 12. März, zu seiner nächsten Sitzung. Los geht es um 17 Uhr im Ratssaal, Markt 1.

Dabei geht es unter anderem wieder um den Antrag der Fraktion Grüne/SPD zur Erweiterung sowie Konkretisierung der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt. Besonderes Augenmerk gilt dem Umgang mit illegaler Müllentsorgung und Vandalismus.

Kennen Sie eigentlich unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

No teacher, no future nicht nur in Sachsendorf

6.47 Uhr: Die Sachsendorfer Grundschule „An der Mühle“ hat einen Wunsch, der gleich am Eingang manifestiert ist. Denn auch dort fehlt Personal. Aufgewertet wird die Installation durch schön bemalte Holzbretter, die im Unterricht veredelt wurden. Die Idee wurde im Salzlandkreis durch den Kreiselternrat initiiert.

: Anton (von links), Alessia und Hanna gucken rechts und links von einem Banner durch den Zaun, das eine klare Sprache spricht: „Für mehr Klasse(n) Lehrer“ steht darauf. (Foto: Thomas Linßner)

Heute soll es zu diesem Thema von 13.40 bis 16 Uhr im Schulzentrum Könnern eine Veranstaltung der Initiative geben. „Seid dabei und nutzt diese Möglichkeit, um für unsere Kinder ein Statement zu setzen!“, heißt es in der Einladung. Man habe Maßnahmen und Projekte entwickelt, um den Trend umzukehren.

Die Sachsendorfer Grundschule verfügt derzeit über vier Lehrer, drei Schulbegleiter und eine pädagogische Mitarbeiterin. Zwei qualifizierte Seniorinnen helfen ehrenamtlich in den Fächern Sport und Ethik. Auch die Schulleiterin – sie steht gegenwärtig zwei Schulen vor – pendelt aktuell zwischen Barby und Sachsendorf. Foto: Thomas Linßner

Die Rückkehr des Bernabeums

6.13 Uhr: Knapp ein Vierteljahrhundert ist es schon her, als sich im November 2000 hunderte Jugendliche am Eingang drängelten, um bei der Eröffnung des neuen Tanztempels und der Erlebniswelt „Bernabeum“ am Stadtrand von Bernburg dabei zu sein. Bis 2014 der Abriss kam.

Das Bernabeum wurde vor 24 Jahren eröffnet und 2014 abgerissen. (Foto: Veranstalter)

Doch bis heute ist das „Berna“, wie es von den meisten genannt wurde, unvergessen. Vor allem bei Jörg Widder, einem der Geschäftsführer von damals, sowie Uwe Wachsmuth, ehemaliger DJ. Beide haben deshalb gemeinsam mit Bernabeum-DJ Stevie T. eher per Zufall beschlossen, das Bernabeum an einem Abend noch einmal aufleben zu lassen. Und zwar im Strandbad Gerlebogk, dem Hauptsitz der Party Company. Am Samstag, 4. Mai, soll das „Bernabeum Revival“-Open-Air dort ab 20 Uhr steigen.

Grundschüler lernen Erste Hilfe

6.01 Uhr: Es herrscht höchste Konzentration im Hort der Grundschule „Friedrich Loose“ in Großmühlingen, als Marwin Gröning den Sanitätsrucksack auspackt. Der Rettungssanitäter und Regionaljugendleiter der Johanniter ist an diesem Vormittag zum Glück jedoch nicht zugegen, um einem verletzten Schüler zu helfen. Er zeigt einigen Schülern der vierten Klasse, wie Erste Hilfe funktioniert.

Die Schüler lernen in dem Kurs spielerisch die einzelnen Schritte der Erstversorgung kennen. (Foto: Alina Bach)

Im Zwei-Wochen-Takt lernen Kinder der vierten Klasse in Großmühlingen die Grundlagen der Erstversorgung bei Unfällen und Verletzungen kennen. Warum das wichtig ist und welche Maßnahmen gezeigt werden.

Salzland als Modellregion für Bezahlkarte

5.21 Uhr: Die Bezahlkarte für Geflüchtete, die bundesweit eingeführt werden soll, sorgt auch im Salzlandkreis für Diskussionen. Die CDU hatte angeregt, den Salzlandkreis dafür als Modellregion zu prüfen. Dies sorgte für breite Zustimmung. 33 Kreisräte stimmten am Mittwoch für den Antrag, neun dagegen.

Der Salzlandkreis begrüßt die Einführung der Bezahlkarte und möchte Modellregion dafür werden. (Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa)

Drei Kreisräte hatten sich allerdings enthalten. Jetzt bleibt abzuwarten, wie es weitergeht. Und ob der Salzlandkreis wirklich zum Modell wird.