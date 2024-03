Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt will das Nationale Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme in Cochstedt sowie den Airport weiter ausbauen. In diesem Jahr ist wieder eine Menge geplant.

Eine Falcon 2000 LX des DLR mit dem Flugkapitän Jens Heider landete am 6. Mai 2022 aus Braunschweig kommend als erste Maschine nach der Wiedereröffnung des Airports auf der rund 2,6 Kilometer langen Landebahn in Cochstedt.

Cochstedt - Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt baut in Cochstedt das Nationale Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) weiter aus. Was im vergangenen Jahr erreicht wurde und wie es in diesem Jahr am Standort weiter geht, erklärte Leiter Daniel Sülberg im Interview.