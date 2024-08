Das Solequell in Schönebeck öffnet nach Wartungsarbeiten, in Aschersleben wird die Ermslebener Straße wieder geöffnet, in Bernburg kommt es in einer Bankfiliale zu einem Polizeieinsatz: Im Ticker von Freitag, 2. August 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Freitag, 2. August 2024

Das ist neu am Freitag:

Hohenerxleben feiert Dorffest

15.24 Uhr: Auf der Festwiese am Dorfgemeinschaftshaus in Hohenerxleben wird am Wochenende gefeiert. Es steht das Heimatfest an. Am Samstag wird das Dorf um 9 Uhr mit Musik geweckt. Wem das nicht reicht, für den dürfte um 10 Uhr das Salutschießen der Start in den Tag sein.

Auch die Schachspieler von Einheit Staßfurt laden zu einer Partie auf dem Großbrett, wenngleich dies deutlich leiser geschehen wird. Das Bühnenprogramm beginnt 10.30 Uhr mit den Lollipops, gefolgt vom Zirkuserlebnisteam Clasen und Probst und der Puppenbühne Staßfurt-Nord. Um 11 Uhr beginnt das Adlerschießen. Nach dem Mittagessen treten der Gemischte Feuerwehrchor und der Shantychor Schönebeck auf. 15 Uhr ist Kaffeezeit. 16 Uhr unterhalten die Dobersteins auf. Getanzt wird ab 20 Uhr mit DJ Juri.

Am Sonntag, 4. August, wird zum Frühschoppen ab 10 Uhr auf die Festwiese eingeladen. Dort unterhalten das „Duo Zweierlive“ und eine Modenschau aus Staßfurt.

Verkostung zum Tag des Bieres

14.43 Uhr: Eine lange Brauereitradition und lokale Hersteller: Keine Frage, Bier gehört zu Aschersleben.

Zum heutigen Tag des Bieres hat sich die Ascherslebener Redaktion mit Hobby-Brauer Lars Wiegmann zur Verkostung getroffen. Das ist dabei herausgekommen ...

Auf der Kalkstraße wird die Gasleitung ausgetauscht

14.11 Uhr: Parallel zu den Straßenausbauarbeiten in der Kalkstraße in Staßfurt tauscht die Energie Mittelsachsen GmbH (EMS) ab der kommenden Woche eine Gasleitung aus. Auf einer Gesamtlänge von rund 125 Metern wird eine Mitteldruckleitung auf Grund der geringen Tiefenlage erneuert. Die bestehende Niederdruckleitung wird stillgelegt.

Im Zusammenhang mit dem Leitungstausch werden fünf Gashausanschlüsse ausgewechselt, zwei weitere umgebunden. „Wir rechnen bis Ende August mit der Fertigstellung der Arbeiten an der Gasleitung“, erklärt EMS-Pressesprecher Frank Sieweck in einer Mitteilung.

Polizei kontrolliert zum Schulstart

13.39 Uhr: Mit dem Schulstart am Montag, 5. August, hat die Polizei Verkehrskontrollen angekündigt, auch im Salzlandkreis. „Es ist der erste Schultag nach den langen Sommerferien und die Abc-Schützen werden erstmalig den Weg zur Schule bestreiten. Um in dieser aufregenden Zeit auch die kleinsten Verkehrsteilnehmer bestmöglich zu unterstützen, wird die Polizei vor Schulen präsent sein“, kündigte die auch für den Salzlandkreis zuständige Polizeiinspektion in Magdeburg an.

Im Vorfeld seien bereits von Regionalbereichsbeamten im Bereich der Polizeiinspektion Magdeburg Vorkehrungen getroffen worden, um den Schulweg sicherer zu gestalten. So wurden unter anderem die sogenannten gelben Füße auf Schulwege gesprüht und Plakate aufgehängt, die an den Schulbeginn erinnern sollen. Die gelben Füße sollen Kindern zum Beispiel gefahrenreduzierte Überquerungsstellen anzeigen, um sicher auf die andere Straßenseite zu gelangen.

Filmfreude auf der Wasserburg

13.01 Uhr: Die EMS und die Stadt Egeln laden alle Filmfreunde am 23. August auf die Wasserburg ein.

Der Pressesprecher der EMS, Frank Sieweck (l.), und Egelns Bürgermeister Reinhard Luckner präsentieren das Plakat für das EMS-Kult-Kino am 23. August auf der Wasserburg. (Foto: René Kiel)

Dort wird dieses Mal unter freiem Himmel die Tragik-Komödie „Ziemlich beste Freunde“ gezeigt. Alles Weitere dazu lesen Sie hier.

Der Anstrich für die Leichenhalle

12.32 Uhr: Viele Kollektive der sozialistischen Arbeit verpflichteten sich in der DDR, dem Neuererwesen auf die Sprünge zu helfen. Auch im Calbenser Stadtkrankenhaus war das so.

Wieso es für den Anstrich der Leichenhalle in Calbe eine Prämie gab, lesen Sie hier.

Wegen Fugenarbeiten werden die Straßen nicht gekehrt

12.06 Uhr: Auf einem Dutzend Straßen in Aschersleben wird bis Ende Oktober nicht gekehrt.

Grund dafür sind Fugenarbeiten. Was genau da gemacht wird, lesen Sie hier.

Solequell öffnet am Montag wieder

11.23 Uhr: Wie in den vergangenen Jahren nutzte das Team des Solequells die Sommerferien, um die jährlich notwendigen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchzuführen. Nun kann das Gesundheits- und Erholungsbad Solequell mit seiner umfangreichen Saunalandschaft am kommenden Montag, 5. August, um 10 Uhr öffnen. Noch bis zum 31. August gelten dabei die Sommeröffnungszeiten.

Viel gearbeitet wurde in den Ferien im Solequell. (Foto: Solepark)

„Für unsere Solequellbesucher sichtbar sind neben den Veränderungen im Außenbereich, wo die Holzelemente einen neuen Farbanstrich erhalten haben, neue moderne Technik im Empfangsbereich, aber auch eine komplett neu eingerichtete Blockbohlensauna. Unterwasserbeleuchtung, Optimierungen in den Umkleidebereichen und Duschräumen sind ebenfalls sichtbare Optimierungen“, erklärt Betriebsleiterin Sibylle Schulz in einer Mitteilung des Soleparks.

66-Jähriger in Schönebeck verurteilt

10.52 Uhr: Ein 66-jähriger Mann aus Schönebeck hat Polizeibeamte getreten, beleidigt und mit dem Tode bedroht.

Dafür ist er nun im Schönebecker Amtsgericht verurteilt worden. Was genau dabei herausgekommen ist, lesen Sie hier.

Polizeieinsatz in der Bankfiliale

10.24 Uhr: Zu einem Polizeieinsatz ist es am frühen Donnerstagabend in der Commerzbank an der Friedensallee in Bernburg gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten wegen einer versuchten räuberischen Erpressung in die Bankfiliale gerufen. Alles, was bekannt ist, lesen Sie hier.

Viel blaues Blaut beim Bollenfest

9.53 Uhr: Viel blaues Blut kündigt sich an: Der königliche Bollenverein und die Stadt Calbe laden zum Bollenfest. Die 22. Auflage verspricht wiederum viel Unterhaltung und Spaß. Das Fest beginnt in den Abendstunden des 30. August mit einem Stadtrundgang in Calbe. Am Folgetag findet die Traditionsveranstaltung wie gewohnt ganztägig auf dem Marktplatz statt.

Durchgeführt wird sie vom Bollenverein in Kooperation mit der Stadt Calbe und großer Unterstützung der Calbenser Handelsgesellschaft. Etwa 25 Markenbotschafterinnen und Hoheiten aus ganz Deutschland sowie Schausteller und politische Persönlichkeiten werden begrüßt. Weiterhin finden wieder zahlreiche Kinderangebote, der Bollenschälwettbewerb, Live-Musik, Akrobatik und eine große Modenschau lokaler Einzelhändlerinnen statt.

Höhepunkt wird die Krönung der neuen Bollenkönigin sein. Ab 20 Uhr tritt die Band Einzig&Artig auf dem Marktplatz auf. Am Sonntag schließt das Bollenfest mit einem Autokorso ab.

Ermslebener Straße ab heute wieder offen

9.06 Uhr: Gute Nachrichten für Aschersleben: Die Ermslebener Straße in Aschersleben wird heute wieder für den Verkehr geöffnet.

Warum eine Ampelregelung und Einengungen aber vorerst an der Tagesordnung bleiben, erfahren Sie hier.

Strengelauf in Aderstedt

8.27 Uhr: In Aderstedt wird es am Sonnabend, 17. August, sportlich: Die Interessengemeinschaft, der Ortschaftsrat und die Aderstedter Bürger laden zum Strengelauf.

Kinder können sich auf einer Strecke über 500 Meter auspowern, die Streckenlänge für Erwachsene liegt bei vier Kilometern – auch Nordic Walking ist möglich. Start ist jeweils um 18 Uhr am Aderstedter Hof.

Weitere Informationen sind bei Mike Franzelius zu erfragen unter Telefon 0171/3 42 10 01.

Bahn: Mann sitzt auf den Gleisen

7.58 Uhr: Wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg berichtet, kam es am Mittwoch gegen 10 Uhr zu einem Zwischenfall auf der Bahnstrecke Aschersleben – Dessau-Roßlau. Ein 30-jähriger Dessauer hatte sich in seiner Heimatstadt an einem Bahnübergang auf die Gleise gesetzt. Die herannahende Regionalbahn mit etwa 50 Passagieren wäre laut Polizei rechtzeitig zum Stehen gekommen, der Mann nach seiner Flucht vom Tatort später im Stadtgebiet ausfindig gemacht worden.

Der Mann wurde wegen Nötigung und der Vornahme einer Betriebsstörung angezeigt. Der Zugverkehr musste nicht gesperrt werden, jedoch kam es bei der betroffenen Bahn aus Aschersleben zu 15 Minuten Verspätungen.

70 Jahre Schwimmbad in Alsleben

7.12 Uhr: In Alsleben wird am Sonnabend, 17. August, ab 14 Uhr zu „70 Jahre Schwimmbad“ eingeladen. Beginn ist um 14 Uhr mit der Eröffnung durch den Bürgermeister; ein buntes Programm der Kitas, Schulen und des Sportvereins schließt sich an - darunter ein Wettbewerb an den Stationen, um die meisten Punkte zu sammeln. Dafür werden laut Veranstalter folgende Stände aufgebaut sein: Forscherstrecke, Lasergewehrschießen, Quiz und Spiele.

Unter anderem gibt es auch eine Tauschbörse für Kinder. Hierbei können Kinder ihr Spielzeug, Bücher usw. zum Tausch anbieten. Aber auch eine Buchtauschbörse für Jung und Alt ist geplant. Der Förderverein Freibad Alsleben führt unterdessen seine beliebte Tombola durch. Um 17.30 Uhr steht die Preisverleihung zum Wettbewerb an. Der DJ von „MDE-Musik“ begleitet den ganzen Tag die Veranstaltung mit passender Musik. Am Abend legt der DJ Musik nach Wunsch auf. Wenn es dunkel ist, wird eine Laser-Show mit Musik inszeniert, heißt es von den Veranstaltern weiter.

Frühstück mit Links in Bernburg

6.44 Uhr: Das Wahlkreisteam der Linken-Abgeordneten Jan Korte (MdB) und Eva von Angern (MdL) lädt am Montag, 5. August, ab 10 Uhr zum „Frühstück mit Links“ ein. Dieses findet im Bürgerbüro in der Kleinen Wilhelmstraße 2b in Bernburg statt.

Der Nienburger Künstler Thomas Christians wird auch zugegen sein und ein letztes Mal seine Ausstellung „Zwischenzeit“ präsentieren. Die Bürger sind zum Gespräch über Kunst und Politik eingeladen. Das Frühstück ist wie immer kostenfrei.

Ein Graffiti an der Turnhalle

6.23 Uhr: Auf dem Hof der Adolph-Diesterweg-Grundschule in Bernburg ist eine Turnhallenwand mit Graffiti neu gestaltet worden. Was hinter dem Projekt steckt und was noch geplant ist.

Wo vorher eine hässliche Wand war, ist jetzt ein großes Graffito und verleiht dem Schulhof ein ganz neues Aussehen. (Foto: Thomas Weißenborn)

Wie aus einer grauen Turnhallenwand ein buntes Schmuckstück wurde, lesen Sie hier.

Christian Schlitzberger ist der Neue in Ranies

6.09 Uhr: Christian Schlitzberger ist neuer Ortsbürgermeister in Ranies. Mit ihm gibt es unter anderem neue digitale Angebote für die Ranieser.

Christian Schlitzberger (rechts) ist der neue Ortsbürgermeister von Ranies. Der bisherige Ortschef Rüdiger Kunze (Mitte) ist nun Stellvertreter. (Archivfoto: Andre Schneider)

Doch der Ortschef hat noch mehr, wofür er sich einsetzen will. Wofür genau, lesen Sie hier.

Störche an der Stephanikirche

War es am Anfang nur ein Storch, der am Abend sein Nachtquartier auf dem Dach des Turms der Stephanikirche in Aschersleben aufgesucht hat, sind in den vergangenen Tagen immer wieder zwei Störche in luftiger Höhe am Kirchbau zu beobachten.

Flugbewegungen der Störche sind abends an der Stephanikirche zu beobachten. (Foto: Frank Gehrmann)

Gar nicht gern gesehen sind die Gäste bei den alteingesessenen Turmfalken. Immer wieder kommt es zu kleinen Kämpfen, bei denen die Falken ihr Revier verteidigen. Friede sei mit Euch!