Das ist neu am Freitag:

7.25 Uhr: Die Gedenkstätte für Opfer der NS-„Euthanasie“ Bernburg bleibt am heutigen Freitag, 27. September, aufgrund einer externen Veranstaltung geschlossen.

Ab Dienstag, 1. Oktober, ist die Einrichtung zu den gewohnten Zeiten wieder geöffnet.

Kleine Möhrenköppe auf großer Tour

6.44 Uhr: Kleine Möhrenköppe auf großer Tour: In den Herbstferien bietet die Tourist-Information Aschersleben eine Führung speziell für Kinder an. Am Mittwoch, 9. Oktober, geht es auf einen spannenden Rundgang durch Aschersleben – lustige Geschichten aus der Stadthistorie inklusive.

Am Ende des Spaziergangs gibt es ein Möhrenkopp-Diplom. Der Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Tourist-Info in der Hecknerstraße. Anmeldungen werden unter der Nummer 03473/8 40 9440 entgegengenommen. Der Rundgang eignet sich für Kinder ab sechs Jahren. Die Teilnahme kostet drei Euro.

Wer zahlt die Lücke bei der Grundsteuer?

6.28 Uhr: Weil Gewerbeimmobilien bei der Berechnung der Grundsteuer jetzt weniger wert sind, rechnet die Stadt Schönebeck mit Mindereinnahmen von etwa 300.000 Euro.

Wie schließt Schönebeck die Lücke bei der Grundsteuer B? (Symbolfoto: dpa)

Aber wer soll das bezahlen? Oberbürgermeister Bert Knoblauch will erstmal warten. Warum er jetzt auf eine Regelung des Landes setzt, lesen Sie hier.

Tag der Regionen mit besonderen Leckereien

6.14 Uhr: Nicht nur die siebte Salzfee wird gekrönt: Am Sonntag öffnet der Benneckesche Hof in Staßfurt sich zum 18. Tag der Regionen.

Alles ist bereit für den Tag der Regionen beim Heimatverein Löderburg. Dieses Jahr gibt es Löwenzahnhonig, Johannis- und Holunderbeergelee, Schmalz, Holunderlikör und mehr. (Foto: Alma Paschke)

Was es dieses Mal zu sehen, zu essen und zu kaufen gibt? Darauf gibt es hier einen Vorgeschmack.

Mehr Arbeit für die Notfallseelsorger

5.46 Uhr: Immer mehr Einsätze gibt es für die Notfallseelsorger im Salzlandkreis. Das Team um Pfarrer Johannes Lewek hat so viele wie lange nicht mehr.

Johannes Lewek (von links) nimmt im Beisein von Mario Radecke (Sparkasse), Daniela Schieke, Direktorin der Pfau’schen Stiftung, und der Notfallseelsorger Peter Mages und Kerstin Falke-Herrmann die Kleidung entgegen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Nun haben sie zwei Spenden für ihre Arbeit erhalten. Ihr Zuständigkeitsbereich ist auch gewachsen und Mitstreiter aus Schönebeck, Barby und Brumby haben sie auch gewonnen.