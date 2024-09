Der ehemalige Springbrunnen in Staßfurt Nord soll reaktiviert werden.

Staßfurt. - Bedeutungen lassen sich oft an Zahlen festmachen. Wie wichtig ist Staßfurt Nord eigentlich für die gesamte Stadt? Nun: Die Kernstadt hat etwas mehr als 14.000 Einwohner und knapp 7.000 davon wohnen allein in Staßfurt Nord. Es ist damit das mit Abstand größte Wohngebiet in Staßfurt.