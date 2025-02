A 14 bei Calbe nach Unfall gesperrt, ein Uralt-Radio mit einem magischen Auge in Wohlsdorf, eine brandneuer hochmoderner Duschanhänger bei der Feuerwehr in Staßfurt, eine Lösung für das Photovoltaik-Dilemma im Industriepark Calbe: Im Ticker von Freitag, 14. Februar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 13. Februar 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 14. Februar 2025.

Das ist neu am Freitag:

7.49 Uhr: Ziemlich weiß gerade noch draußen, aber der Termin für den diesjährigen Frühjahrsputz des Ascherslebener Verschönerungsvereins steht fest.

Am Sonnabend, 12. April, soll der Burgberg in Kooperation mit der Initiative „Sauberes Aschersleben“, der Aschersleber Kulturanstalt, dem Förderverein der Zoofreunde und vielen ehrenamtlichen Helfern auf Vordermann gebracht werden. Getroffen wird sich 9 Uhr am Zoo-Eingang.

In der Ankündigung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Werkzeuge, Harke, Besen und Handschuhe von jedem Teilnehmer selbst mitzubringen sind.

Rundgang in Räuberzivil durch Industriegebiete

6.54 Uhr: Im März bietet die Aschersleber Kulturanstalt wieder den beliebten Rundgang „Die Junkerswerke – Outdoortour in Räuberzivil“ an. Dabei geht es mit Stadtführer Ronny Reitzig an vergessene Orte in den Industriegebieten der Stadt.

Einblicke gibt es unter anderem in die Betriebe AMA, Junkers und Wema. Sowohl am Sonnabend, 1. März, als auch am darauffolgenden Sonnabend, 8. März, startet die Führung um 14.30 Uhr am Majoranwerk, Majoranweg 21.

Karten gibt es unter der Nummer 03473/84 09 44 0 oder per Mail an info@aschersleben-tourismus.de.

Laster im Graben: A 14 nach Unfall gesperrt

6.41 Uhr: Die A 14 ist zwischen Calbe und Rastplatz Dreihöhenberg Ost in Fahrtrichtung Norden aktuell nach einem Unfall gesperrt.

Ersten Meldungen zufolge soll ein Laster in den Graben gerutscht sein und quer stehen. Die Unfallstelle sei nicht passierbar. Mehr Details sind noch nicht bekannt, wir halten Sie aber auf dem Laufenden.

Das Uralt-Radio mit dem magischen Auge

6.20 Uhr: Bernhard Kitzmann hat eine ganze Sammlung von Bernburg-Radios, die in den 1950er und 1960er Jahren in der Saalestadt produziert worden.

Bernhard Kitzmann sammelt seit vielen Jahren Radios, vor allem die, die in Bernburg produziert wurden. (Foto: Engelbert Pülicher)

Jetzt restauriert seltenes Uralt-Radio mit magischem Auge. So kam er zu seinem jüngsten Highlight.

Die Dusche für den Einsatzort

6.12 Uhr: Mit Hilfe eines Hygiene-Anhängers für 129.000 Euro können Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Staßfurt gesundheitsschädigende Stoffe künftig am Brandort lassen.

Stadtwehrleiter Christian Brinse begrüßt Kameraden der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Südliche Börde am Hygiene-Anhänger und beginnt mit der Einweisung für die Stiefelreinigung vor der Eingangstür. Links der neue Gerätewart Benjamin Zauer. (Foto: Falk Rockmann)

Und zwar indem sie schon vor Ort alles abduschen in dem neuen Anhänger. Wie das funktioniert, das wurde jetzt den ersten Einsatzkräften erklärt. Hier erfahren Sie mehr dazu.

Gibt es eine Lösung für Photovoltaik im Industriepark?

5.59 Uhr: Der Bebauungsplan für den Industriepark Calbe kommt erneut in den Bauausschuss. Im Mittelpunkt steht dabei die Integration von Photovoltaikanlagen.

Unter anderem James Hardie produziert in der Saalestadt Calbe. (Foto: Thomas Höfs)

Das Verbot solcher Anlagen sollte Solarparks verhindern, die wertvolle Flächen in dem Gebiet verbrauchen. Dann sahen es allerdings die Unternehmen vor Ort als Hindernis auf ihrem Weg zur klimaneutralen Produktion. Jetzt könnte sich eine Lösung abzeichnen.